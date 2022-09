Totti e Ilary, parla l'amico Nuccetelli: «Lui è focoso, lei diceva sempre di avere mal di testa»

di Angela Casano

Il rapporto, ormai inesistente, tra Ilary Blasi e Francesco Totti smuove ancora la macchina infernale del gossip. Nonostante siano passati mesi dalla conferma ufficiale, la separazione tra Totti e la Blasi continua ad essere sotto ai riflettori e ancora l'argomento più discusso sulle pagine di gossip. Ogni giorno nuove indiscrezioni sulla coppia più chiacchierata d'Italia, a parlare ancora una volta Alex Nuccetelli. Il pr romano, carissimo amico dell'ex capitano giallorosso, ha rivelato nuovi dettagli sul divorzio, soffermandosi su alcune questioni intime alquanto scottanti.

Gf Vip, Nikita Pelizon è fidanzata? Si accende il gossip: «Il suo ex Matteo Diamante ha le prove»

Ilary Blasi e Totti, lei sempre più sexy su Instagram: stivaloni in pelle, ammiccamenti e il bacio al... Pupone?

Amici, scontro Celentano-Todaro: Elena D'Amario entra in studio e sbotta contro la professoressa. Cosa è successo

Cosa ha detto

Alex Nuccetelli è stato ospite del programma radiofonico Turchesando. Il pr ha rivelato alcuni lati inediti che hanno fatto subito infiammare il web. Innanzitutto, ha specificato che la reazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi scorre a gonfie vele: «Stanno molto bene entrambi. Lei non ha cavalcato l'onda mediatica con interviste, followers, speculazioni. Si è comportata bene. In questo sono in sintonia e molto coesi». Ha riferito ai microfoni del programma di Turchese Baracchi.

La sfera intima

Poi la traiettoria dell'intervista ha cambiato verso e Nuccetelli ha rivelato aspetti sulla sfera intima, ormai esaurita, tra Totti e Ilary. «Francesco è molto focoso e caliente e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: "Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa" Queste battute nei primi mesi, non so come hanno proseguito per altri vent’anni».

Nonostante Alex abbia preso le difese dell'amico Totti durante l'intervista, in merito alle indiscrezioni sui presunti tradimenti ha confessato: «Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo. Però in questi anni di tacito accordo, se lui avesse avute dieci frequentazioni e lei due o tre, e una pure longeva per anni… mi sembra più grave», facendo riferimento a «qualcuno dei piani alti di Mediaset».

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Settembre 2022, 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA