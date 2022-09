Ilary Blasi, su Instagram è sempre più sexy: stivaloni in pelle, ammiccamenti e il bacio a... Totti?

Ilary Blasi ha scelto il silenzio. Ma su Instagram appare sempre più sexy e in molti iniziano a pensare che sia anche un modo per prendersi la sua rivincita personale su Francesco Totti. Dalla rottura con l'ex campione giallorosso, infatti, la conduttrice dell'Isola dei Famosi si è spesso mostrata sui social in tutta la sua bellezza. Sempre più hot e provocante, mettendo in risalto le sue curve mozzafiato. Proprio come nelle ultime storie, apparse poco fa, che stanno facendo impazzire i suoi 2 milioni di follower.

Stivaloni in pelle e ammiccamenti

Ilary Blasi, a 41 anni, si gode la sua seconda giovinezza e la nuova vita da single. E su Instagram, tra un ritocchino e l'altro, provoca i suoi follower con outifit davvero sexy. Proprio come nelle sue ultime storie dove appare con un paio di stivaloni neri di pelle in un outfit total black che mette in risalto il suo fisico scolpito, facendosi ammirare in tutta la sua bellezza. Ma, a colpire gli appassionati di gossip, sono i suoi ammiccamenti che sfociano in un bacio piuttosto sopsetto.

Il bacio sospetto

Nell'ultimo frame della storia, Ilary Blasi si avvicina alla telecamera e lancia un bacio provocante, ma che in molti sospettano sia anche piuttosto provocatorio. Il sospetto? È quello che l'ex letterina di Passaparola, in realtà, non si stesse rivolgendo ai suoi tanti fan, bensì, a una persona in particolare. L'ipotesi è che quel bacio fosse indirizzato proprio a lui, al suo ex marito, Francesco Totti. Un bacio che più che un saluto ai suoi follower sembra avere i connotati di una sfida a qualcuno.

La sfida

Sono solo supposizioni. Ma quel bacio non convince i tanti fan che, ormai, seguono assiduamente le novità social della coppia, sempre più interessati alle indiscrezioni riguardanti la loro separazione. E, dunque, chi sta sfidando Ilary Blasi? Sembra proprio che il suo bacio fosse rivolto a Totti che dopo l'intervista a Il Corriere della Sera, sembra aver incrinato del tutto quel che restava del loro rapporto. Francesco, nel frattempo, si gode la relazione con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, e sembra intenzionato a ottenere il massimo dal divorzio con la sua ex moglie. Che sia un modo indiretto per vendicarsi, facendosi vedere indifferente al tanto gossip che sta accompagnando la loro rottura?

