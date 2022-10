Ilary Blasi e la nuova vita lontana da Totti: «Sta cercando una nuova casa a Milano»

L'attesa è finita. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, annunciata da un comunicato stampa, rilanciata a colpi di post e dall'intervista dell'ex calciatore dall'effetto boomerang, si appresta a vivere il primo round della disputa legale. Oggi, venerdì 14 ottobre, i due si presenteranno in tribunale per la prima udienza che deciderà le sorti dei Rolex e delle borsette che ha fatto tanto discutere negli ultimi giorni. Ma in attesa di scoprire l'esito del giudice, un'indiscrezione di gossip riaccende i riflettori sulla nuova vita dei due.

Totti e Ilary, il "tesoro" da un milione nella cassetta svuotata. Oggi in aula: lei vuole indietro borse e gioielli

Una nuova casa?

Mentre Francesco Totti ha già fatto le valigie lasciando la mega villa dell'Eur in cui ha coltivato i 20 anni di storia d'amore con Ilary Blasi, lei al momento vive ancora lì con i tre figli. Per il Pupone, tornato dopo una lunga assenza sui social, è giunto il momento di voltare pagina e dedicarsi interamente alla nuova vita insieme a Noemi Bocchi. E adesso è tempo anche per Ilary di organizzare la sua nuova vita. Una drastica lontananza, tuttavia, non sembra ipotesi contemplabile per via dei tre figli della ex coppia. Ma Ilary ha davvero l'intenzione di restare nella villa in cui ha coltivato gli anni di matrimonio? L'epilogo burrascoso della coppia consiglierebbe di no. E adesso arrivano le conferme che anche Ilary stia cercando una nuova sistemazione.

Roma e Milano

Stando a quanto dichiarato dal settimanale Oggi, la conduttrice dell'Isola dei Famosi non resterà stabilmente in quella villa, potendosi dividere tra Roma e un appartamento nel pieno centro di Milano, complici gli impegni lavorativi che la vedranno tornare protagonista nel 2023. Un appartamento che non è chiaro se verrà acquistato o preso in affitto, ma la certezza è che Ilary dovrà sdoppiarsi nelle due città per continuare a crescere i suoi figli.

Il divorzio

E, nonostante il primo capitolo della loro separazione abbia inizio oggi, per quella ufficiale dovremmo attendere ancora un po'. Francesco Totti e Ilary Blasi finiranno davanti al giudice per una giudiziale, non avendo trovato un accordo in questo clima sempre più rovente. Al centro delle questioni dei due ex l'assegno di mantenimento ai figli, la gestione della villa a Roma Sud e soprattutto le modalità con cui crescere i figli. Gli avvocati di Totti depositeranno l'atto che darà inizio al procedimento civile in queste settimane e perciò si prevede che la prima udienza in tribunale sarà all'inizio del 2023, verosimilmente a febbraio. Può sembrare strano, ma la telenovela Totti-Ilary è appena iniziata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 09:03

