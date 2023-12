Ilary Blasi, aperitivo a Roma con un attore famoso. La provocazione: «Dal caffè allo spritz»

di Dajana Mrruku

Ilary Blasi è apparsa sorridente e raggiante nelle ultime foto online che la ritraevano in una terrazza del centro storico di Roma che affacciava sul Colosseo, in dolce compagnia. La showgirl ha trascorso alcuni giorni di vacanza insieme alla sua amata famiglia, tra risate e tanto buon cibo, mentre l'ormai ex marito Francesco Totti era in vacanza con i figli Cristian, Chanel e Isabel, e la nuova famiglia, composta da Noemi Bocchi e i due figli, a Montecarlo, prima di volare alle Maldive.

Ilary Blasi, aperitivo con Berlino

Ilary Blasi è stata "beccata" mentre faceva aperitivo in ocmpagnia di un attore molto conosciuto. Si tratta di Pedro Alonso, meglio conosciuto come Berlino, uno dei protagonisti della famosissima serie Netflix, "La casa di carta". Ma cosa ci facevano insieme a Roma, sorseggiando uno spritz? Si tratta forse di una nuova conoscenza? Ilary è momentaneamente off limits, felice e innamorata del suo Bastian Muller, con il quale dovrebbe trascorrere il capodanno insieme.

Sia lei che Berlino sono due dei volti principali del palinsesto di Netflix degli ultimi tempi, entrambi hanno avuto un successo clamoroso con le loro produzioni, quindi si tratterebbe di una trovata di marketing per i due personaggi.

L'ironia sui social

«L'asse Roma-Berlino me lo ricordavo diverso», dice un commento, «Ilary è passata dal caffè allo spritz», mentre altri ipotizzano «Sta architettando il piano per rubare i Rolex al Capitano».

L'incontro tra Ilary e Pedro ha suscitato molta ironia, ma i loro successi sulla piattaforma digitale sono concreti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Dicembre 2023, 18:23

