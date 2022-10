Heather Parisi, a Verissimo il retroscena sulla gravidanza: «Mi hanno detto che dovevo scegliere uno dei due gemelli»

Heather Parisi, ospite a Verissimo, ha deciso di raccontarsi a cuore aperto. E il racconto più straziante è sicuramente quello relativo alla difficile gravidanza all'età di 50 anni. Ospite nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin ha rivelato: «Non è stato semplice».

La scelta impossibile

Per Heather Parisi non è certo stato semplice diventare madre per la quarta volta a 50 anni. E, adesso, che di anni ne ha 62, la showgirl confessa negli studi Mediaset: «Non è stato semplice rimanere incinta a 50 anni, ci ho messo un bel po'. Quando meno te lo aspetti, però, le cose succedono». La Parisi si sfoga con Silvia Toffanin parlando della propria famiglia e svelando che il medico che la seguiva, considerata la sua età, le aveva sconsigliato di portare avanti una gravidanza di due gemelli.

«Ho rifiutato»

«Mi aveva detto che dovevo decidere quale dei due tenere - spiega Heather Parisi -. Io e Umberto ci siamo rifiutati, nonostante i rischi anche per la mia salute». La showgirl statunitense, che ha raggiunto il successo in Italia sul finire degli anni 70' non se l'è proprio sentita di fare una scelta così difficile. «Ho risposto 'non esiste che io possa decidere di eliminare uno dei miei figli'».

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Ottobre 2022, 20:19

