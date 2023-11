La risposta del principe Harry a William: «Non venire». Cosa è successo tra i due fratelli?

La Megxit è un evento epocale, qualcosa che ha rappresentato un avvenimento senza precedenti nella lunga storia della Famiglia Reale Britannica. L'allontanamento del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle dalla rigida conformità delle regole di corte e dai rigidi protocolli reali ha infatti scosso le fondamenta di un'istituzione secolare, conquistando le pagine dei giornali di gossip di tutto il mondo. Nel momento in cui il mondo intero ha osservato con attenzione il dramma che si svolgeva tra le mura dei palazzi del potere, non tutti sanno che la rottura iniziale tra i Sussex e la casa reale britannica avrebbe potuto ricomporsi. Sembra infatti che il principe William, in passato, abbia espresso il desiderio di incontrare suo fratello Harry al fine di riappacificarsi. A liquidarlo, però, è stato proprio il marito di Meghan Markle. Come sarà mai andata a finire?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 11:43

