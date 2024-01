Regina Camilla, Harry all'attacco: accuse e rivelazioni in un nuovo documentario

di Alessia Di Fiore

In arrivo un nuovo documentario con protagonisti i reali inglesi, ma questo non avrà nulla a che vedere con i precedenti, infatti sarà incentrato prevalentemente sulle accuse rivolte alla Regina Camilla da parte del principe Harry, che in svariate occasioni l'ha definita come una «matrigna cattiva e pericolosa».

Harry e il rapporto con la regina Camilla

In relazione a questa forti accuse, la stampa inglese ha voluto indagare sulla veridicità dei fatti: secondo quanto ha ammesso Harry alla stampa, la regina avrebbe tramato contro di lui sacrificandolo ai media. Le motivazioni? Secondo il duca di Sussex, l'intenzione della regina sarebbe stata quella di ripulire la propria immagine utilizzando informazioni su Harry a proprio vantaggio.

Una strategia che sembrerebbe aver funzionato alla perfezione dato che la regina in poco tempo, da essere la royal più odiata a causa dei suoi trascorsi con Carlo e Diana, pare essere diventata una delle più elogiate.

I collaboratori di Re Carlo, hanno sempre negato che vi fosse un complotto da parte di Camilla, ma a palazzo vi è un grande timore per ciò che un nuovo documentario potrebbe portare a galla danneggiando la nuova reputazione della regina che attualmente aveva raggiunto livelli molto alti dimostrando grande impegno nelle cause sociali e nella lealtà dimostrata nei confronti della monarchia inglese.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 18:05

