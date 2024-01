Harry e Meghan, sorridenti alla prima del film su Bob Marley in Giamaica (mentre Kate è ricoverata in ospedale)

Mentre la famiglia reale attraversa un periodo piuttosto difficile, con Kate Middleton ancora ricoverata in ospedale e Re Carlo che sta per affrontare un intervento alla prostata, Harry e Meghan continuano la loro vita sociale, lontani dagli impegni (e dai pensieri) di Palazzo. Il duca e la duchessa di Sussex sono apparsi infatti ieri, martedì 23 gennaio, a sorpresa in Giamaica per la première del nuovo film di Bob Marley ​​al Carib Theatre di Kingston.