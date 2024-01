Harry e Meghan definiti «insensibili» dai fan: il dettaglio sui social che non è passato inosservato

Nelle ultime ore un dettaglio notato dai fan ha creato dei malumori verso il principe Harry e Meghan Markle. Infatti, sembra proprio che lui e la sua consorte siano stati etichettati come "insensibili" dopo aver posato con il primo ministro giamaicano che nel 2022 rese noti i suoi piani a William e Kate, durante un tour ai Caraibi.

Il commento dei fan

Harry e Meghan sono apparsi a sorpresa ieri sera alla proiezione giamaicana di Bob Marley: One Love. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno posato accanto al Primo Ministro giamaicano Andrew Holness che, in precedenza, ha condiviso i suoi piani per rendere la Giamaica una repubblica.

Le parole del ministro

Ricorderanno in molti la conversazione di Holness con il principe William nel 2022, che già all'epoca scosse gli animi. Durante il tour dei Caraibi di William e della principessa del Galles nel 2022, il signor Holness aveva reso noti i suoi piani, toccando un tema molto delicato: «Noi in Giamaica stiamo andando avanti e intendiamo vivere come un paese indipendente, sviluppato e prospero» dichiarò alla coppia reale.

