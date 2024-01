Re Carlo verso l'operazione alla prostata, salta la messa e delude i sudditi: «Sta bene», ma deve riposare

Un Paese in balia delle emozioni e dell'appensione. Nel Regno Unito c'è attesa per l'operazione alla prostata di Re Carlo III, che domenica 21 gennaio ha saltato la messa. Un'abitudine consolidata quella di partecipare alla celebrazione, ma che Sua Maestà ha decisio di interrompere da circa due settimane. Delusione per chi attendeva ai cancelli fuori la tenuta di Sandringham e sperava di vedere il monarca 75enne.

Venerdì 19 gennaio l'ultima apparizione: Carlo III è stato fotografato mentre lasciava la sua tenuta di Birkhall ad Aberdeen, dove la coppia reale ha trascorso parte del lockdown e della luna di miele dopo il matrimonio con la regina Camilla nel 2005.