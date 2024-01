Harry, il discorso sul palco: ricorda il ballo tra la principessa Diana e Travolta, ma “dimentica” Kate Middleton e re Carlo

di Alessia Di Fiore

Il principe Harry si è presentato ai Living of Aviation Awards per ritirare un premio conferitogli grazie agli anni da veterano e pilota dell'esercito britannico, il principe ha infatti completando due missioni in Afghanistan. Ma dimentica di citare Kate Middleton e re Carlo. Nonostante ciò, la notizia del premio ha fatto storcere il naso di molti in patria, che hanno sostenuto che il principe non avesse fatto nulla di particolare per meritarsi un onoreficenza simile.

Il discorso di Harry

Harry si è recato alla premiazione senza accompagnamento, Meghan è infatti rimasta a casa con i figli Archie e lilibeth in quanto uno dei due sembrerebbe essere influenzato (da quanto si apprende all'agenzia di stampa PA).

Salendo sul palco, il duca di Sussex, ha innanzitutto ringraziato John Travolta, presentatore della serata che nel 1985 fu protagonista dell'iconico ballo alla casa bianca con Lady D, e ricordandon questo momento Harry ha detto:

«Avevo solo un anno quandon ballavi con la mamma alla Casa Bianca, e ora guardaci!», ha esordito il principe prima di continuare il discorso: «L'unica copsa che ci resta da fare è...non ballare, ma volare insieme», ha affermato riallacciandosi al tema della serata.

Poi continua: «Per me volare è un’esperienza trascendente .

Non è passato inosservato il suo non nominare minimamente una buona parte della sua famiglia e evitare l'argomento riguardante le condizioni di salute di Kate e Re Carlo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Gennaio 2024, 17:56

