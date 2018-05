Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per qualcuno sono una collezione unica e storica, dal valore incalcolabile. Per altri, però, idisono stati l'opportunità per fare affari d'oro rivendendoli su piattaforme come. Sul sito di aste online, infatti, è possibile trovare già diversi dei 2640 omaggi agli invitati, cittadini comuni che hanno assistito aldal giardino del castello di Windsor e che erano stati selezionati da alcuni Lord Luogotenenti della Corona britannica.Agli invitati 'non vip', infatti, era stata consegnata una, con le iniziali di Harry e Meghan, contenente al suo interno una grossa moneta di cioccolato, un magnete, un pacco di biscotti, le indicazioni per sedersi al giusto posto nel castello di Windsor, una bottiglietta d'acqua, una cartolina e un buono sconto del 20% valido nel negozio del castello. Di certo non un patrimonio inestimabile, ma che può avere un certo valore dal punto di vista storico e può fare gola a molti collezionisti. Come riporta anche la Cnbc , in determinati casi le cifre delle aste sono schizzate a livelli impensabili: alcuni regali nuziali, infatti, sono stati venduti a una cifra superiore ai