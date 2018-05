Royal Wedding, ecco le foto ufficiali delle nozze di Henry e Meghan

Meghan trascina Harry in pista: altro che lento, il primo ballo è scatenato

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A due giorni dalsono state pubblicate le foto ufficiali delle nozze tra ilL'in tutto il mondo e sul web, ma solo adesso è possibile ammirare le classiche immagini degli sposi in posa e il consueto ritratto di famiglia.Gli scatti sono stati condivisi sullaufficiale della Famiglia Reale inglese.​Il Duca e la Duchessa sono a Buckingham Palace, nel salotto verde, circondati dapprima dai familiari più stretti e poi dai paggetti.Accanto alla coppia siedono la, il principe Filippo e, in piedi tutti gli altri. La moglie di William ha in braccio la figlia Charlotte. E poi compaiono la mamma di Meghan, il principe Carlo e Camilla.