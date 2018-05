Meghan Markle "principessa buona", salva il beagle dall'eutanasia e lo porta a Windsor

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Bella, brava e anche buona. La neo sposa diventata principessa e moglie di Harry d'Inghilterra, prima ancora di avere tanti riconoscimenti ha adottato il piccoloe la loro storia dimostra il buon cuore dell'attrice americana. Il teneroera stato ritrovato in un bosco del Kenthuki e portato in un canile dove era stato inserito nella lista degli esemplari destinati all'Dolores Doherty, responsabile di un’associazione canadese, "A Dog's dream rescue", era intervenuta a suo favore e lo ha portato in Canada dove ha trovato una casa a Toronto. A prenderlo con sé è stata proprio Meghan, che pare porterà il cagnolino nella sua nuova abitazione londinese. «Stava lì seduto con i suoi grandi occhi tristi, era irresistibile», ha raccontato Dolores Doherty «Decine di persone si sono fermate a guardarlo, ma lei è rimasta particolarmente colpita».Il beagle è diventato una vera star. La protagonista di Suite, infatti, ha pubblicato su Instagram un selfie che la ritrae insieme al suo nuovo amico a 4 zampe, uno degli ultimi scatti su quel profilo. Dopo il matrimonio, infatti, l'account dell'attrice è diventato inattivo e ogni comunicazione da ora in poi sarà curata da un team di esperti della casa reale.