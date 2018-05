Royal Wedding: aperte le scommesse sul prossimo Royal Baby di Harry e Meghan, si punta anche sul nome

«Trascinata per i capelli», tradimento di David Beckham e il retroscena su Victoria triste alle nozze reali​

Lunedì 21 Maggio 2018

Archiviato il matrimonio dell’anno tra il principe- che non partiranno subito per la luna di miele a causa di impegni ufficiali - i bookmaker hanno già aperto le scommesse sul prossimo, che potrebbe nascere nel 2019 (ipotesi più probabile in lavagna, a 1,36).Come riferisce Agipronews per la cicogna in arrivo già entro quest’anno, la quota sale a 4,00, mentre aspettare oltre il 2020 è una possibilità a 5,00. Si punta anche sul nome: se dovesse essere una femmina, i bookmaker scommettono sul Alice (a 11,00), Victoria (a 15,00) o Diana (a 17,00), in omaggio a Lady D. Se invece arrivasse un maschio, le ipotesi più probabili sono Harry o Henry e Arthur (tutti a 11,00), con Thomas a 15,00.