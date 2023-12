Harry e Meghan, il flop della fondazione Archewell è un "regolamento dei conti" dei reali? Il sospetto: «Vendetta contro di loro»

C'è maretta in casa Sussex: la situazione economica della Fondazione Archewell diretta dal principe Harry e Meghan Markle è assolutamente pessima, tanto che si parla di flop finanziario e di charity sull'orlo della bancarotta. Un fallimento annunciato, a quanto pare, ma che potrebbe nascondere più di quanto si pensi.





Il ruolo della famiglia reale

Infatti, secondo quanto spunta dai tabloid d'oltremanica, potrebbe avere qualche occulto dirigente: si tratterà forse di una strategia messa in campo dalla casa reale come 'vendetta' nei confronti della coppia? Da quello che viene riportato, alcuni accordi sarebbero dovuti andare in porto, mentre per qualche strano motivo non è stato così.

