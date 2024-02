Guendalina Tavassi e lo stratagemma per far buttare l'immondizia al compagno e al figlio: «Guardate cosa mi tocca fare»

di Redazione web

Guendalina Tavassi, durante il giorno, posta moltissime storie sul proprio profilo Instagram, in cui racconta avventure, disavventure e nuovi progetti di lavoro. Nelle ultime storie l'influencer ha spiegato lo stratagemma a cui è dovuta ricorrere per non uscire personalmente a buttare l'immondizia ma per delegare il compito al figlio Salvatore, detto Sasà, e al suo compagno Federico Perna, soprannominato "Cuore".

La storia Instagram di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra il suo bambino Sasà e il fidanzato Federico Perna che si accingono a uscire di casa. A giudicare dall'abbigliamento, i due si stanno recando allo stadio, infatti, entrambi indossano la sciarpa della Roma che ha giocato contro il Torino.

Guendalina scatta loro una foto e scrive: «No va be... guardate cosa mi sono dovuta inventare per fargli buttare l'immondizia», aggiungendo l'emoticon sorridente. Il fidanzato dell'influencer, infatti, tiene tra le mani i lacci del sacco dei rifiuti che sono giallorossi, proprio come i colori della squadra capitolina di cui lui è molto tifoso.

Guendalina Tavassi e i social

Guendalina Tavassi è molto amata sui propri profili social, basti pensare che il suo account Instagram conta quasi un milione e mezzo di follower che, tutti i giorni, la seguono appassionatamente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA