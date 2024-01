Guendalina Tavassi, fioretto non rispettato: «Va be' dai, chiudo un occhio»

di Redazione web

Guendalina Tavassi ama prendersi cura del suo corpo, del suo benessere e, quindi, del suo spirito. Ecco perché, spesso, come mostra nelle sue storie Instagram, si va a fare manicure e pedicure oppure colore e piega dal suo parrucchiere di fiducia. Nelle scorse ore, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, ha spiegato ai suoi fan di non essere stata proprio fedele a una promessa, o meglio al fioretto, che aveva fatto qualche mese fa. Ecco di cosa si tratta.

La storia Instagram di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi ha pubblicato una nuova storia ironica, come del resto accade spesso, sul proprio profilo Instagram. L'influencer è stesa su un lettino abbronzante nella saletta di un centro estetico. In bikini, che mette in evidenza le sue forme bombastiche, fa una linguaccia verso la telecamera del suo smartphone e, quindi, scrive: «Tre mesi fa, avevo fatto un fioretto: non mi sarei più fatta lampade per almeno quattro mesi... Va be dai, chiudo un occhio». Guendalina non è riuscita a resistere al richiamo dell'abbronzatura artificiale e perciò non ha mantenuto la sua promessa.

Guendalina e il nuovo cagnolino

Guendalina Tavassi e il suo fidanzato Federico Perna, che tutti conoscono con il soprannome "Cuore", hanno accolto in famiglia un cucciolo di chihuahua che si chiama Spritz.

