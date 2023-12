Guendalina Tavassi, suora sul set e mamma impegnata: «È l'alba e devo anche cucire il vestito per la recita della bambina»

di Redazione web

Guendalina Tavassi, in questi giorni, è stata super impegnata perché, oltre a seguire i suoi canali social, in cui posta storie a quasi tutte le ore della giornata, ha anche registrato la nuova serie televisiva in cui indossa i panni di Suor Gertrude. La scorsa notte, l'influencer è stata sul set per moltissime ore, tanto che ha mostrato, tramite una foto, di essere tornata a casa alle prime luci dell'alba e, nonostante, questo di avere ancora del lavoro da svolgere.

Le storie Instagram di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi ha postato sul proprio profilo Instagram varie storie in cui racconta "la vita da set". I filmati sono esilaranti perché, mentre si racconta, indossa i panni di Suor Gertrude, abiti che non è proprio abituata a portare e che, secondo alcuni suoi fan, su di lei non sarebbero nemmeno credibili. Comunque sia, le riprese della serie tv (di cui l'ex gieffina non ha ancora svelato il titolo) sono andate avanti tutta la scorsa notte, tanto che Guendalina ha cenato alle due del mattino con un panino e, nella storia, ha scritto: «Non si finisce più».

Una volta arrivata a casa, l'influencer non è riuscita ad andare subito a letto ma ha dovuto prima terminare un lavoretto.

La recita della bambina

Guendalina Tavassi è rientrata a casa alle 6.40 del mattino, dopo una lunga serata e nottata sul set. Non appena arrivata, ha scattato una foto, poi, postata su Instagram, in cui sopra al tavolo ci sono forbici, ago, filo e stoffe e ha scritto: «Arrivata a casa adesso... Sono distrutta e devo cucire il costume da torrone per la recita di Chloe». Sicuramente, tra qualche ora, Guendalina racconterà ai suoi follower com'è andato lo spettacolino a scuola.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 13:25

