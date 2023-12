Guendalina Tavassi alla partita di calcio del figlio: «Ma non poteva fare il ballerino? Ha il sangue che gli sgorga dal ginocchio»

di Redazione web

Guendalina Tavassi è molto attiva sul proprio profilo Instagram e, ogni giorno, condivide con i suoi follower moltissime storie in cui racconta come trascorre le sue giornate e come passa il tempo insieme al fidanzato e ai suoi bambini. Nell'ultimo video che l'ex gieffina ha pubblicato, ha spiegato di stare assistendo alla partita di calcio di suo figlio che, secondo lei, avrebbe anche potuto scegliere un altro sport e il motivo è presto detto.

La storia Instagram di Guendalina Tavassi

Il figlio di Guendalina Tavassi, Salvatore, che lei chiama sempre e solo Sasy, in questo momento, sta giocando una partita di calcio con la sua squadra. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, lo sta guardando da bordo campo e, tra una forte folata di vento e l'altra, ha spiegato ai suoi follower: «Ciao Flowers, mi sono nascosta qua perché sono alla partita di Sasy che ha un ginocchio totalmente sanguinante, vedo sgorgare il sangue dalla gamba... sembra la divisa della Roma... e, poi, si è anche arrabbiato con me perché, da fuori, gli ho chiesto "Amore tutto ok?" e lui mi ha detto "Vai, Vai". Ma io dico, non poteva fare il ballerino? A quest'ora io ero seduta al riparo a guardarlo, invece sono qui al freddo».

Guendalina Tavassi e la clinica di chirurgia estetica

Guendalina Tavassi, oltre a lavorare molto sui social, ha anche presentato ai suoi follower un nuovo progetto di lavoro che ha a che fare con la chirurgia estetica. Si tratta della sua clinica che, recentemente, ha aperto a Istanbul, Turchia e all'interno della quale vengono svolti diversi interventi estetici come, ad esempio, lifting, rinoplastiche o liposuzioni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA