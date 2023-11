Guendalina Tavassi presto mamma? La domanda della figlia Gaia e la risposta che non ti aspetti

di Redazione web

Guendalina Tavassi è molto attiva sui propri profili social dove, ogni giorno, condivide gag, avventure insieme ai figli e al fidanzato Federico Perna che, ormai, tutti conoscono per il soprannome "Cuore". Nelle scorse ore, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha deciso di cominciare ad addobbare la casa per le festività natalizie e, tra i vari scatoloni in garage, ha ritrovato un oggetto che l'ha portata indietro nel tempo ma che, allo stesso tempo, l'ha fatta riflettere (ironicamente) sul futuro.

La storia Instagram di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi ha trascorso un pomeriggio in famiglia insieme ai suoi tre figli e con la più grande di loro, Gaia, ha deciso di cominciare a preparare la casa per il Natale. Quindi, l'ex gieffina, insieme alla figlia maggiore, ha raccontato ai follower, mostrando loro i numerosi scatoloni in garage: «Il Natale è alle porte e noi abbiamo deciso di darci da fare...

Nella storia successiva, poi, Gaia inquadra Guendalina che sul busto porta un marsupio rosa chiaro. L'influencer scrive: «Per prendere gli addobbi giù in cantina, ho ritrovato questo! Sapeste le scarpinate che mi sono fatta con questo coso addosso e Gaia dentro».

Infine, proprio Gaia le chiede: «Mamma perché non ne fai un altro?» e, quindi, Guendalina risponde alzando il dito medio e non lasciando spazio ad alcun dubbio in merito alla risposta.

Guendalina Tavassi sui social

Guendalina Tavassi è molto seguita sui social, ad esempio, su Instagram conta quasi un milione e mezzo di follower. I suoi fan apprezzano molto il fatto che non abbia paura di esprimere il proprio pensiero, anche se, a volte, potrebbe risultare volgare nel farlo.

