Guendalina Tavassi nelle vesti (inedite) di suor Gertrude: «Dai, è uno scherzo»

Guendalina Tavassi è molto attiva sui propri profili social e, tutti i giorni, pubblica storie molto divertenti in cui mostra ai suoi follower ciò che sta facendo o i nuovi progetti di lavoro in cui è impegnata. L'ex gieffina, ultimamente, ha lasciato qualche indizio qua e là su Instagram: non ha svelato troppo ma, sicuramente, ha fatto intendere ai fan che la vedranno presto vestire panni molto diversi da quelli che indossa di solito. Guendalina, infatti, sarà "Suor Gertrude" in una nuova serie tv.

Il post Instagram di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi sta vivendo un momento molto positivo della sua vita: tra i vari progetti a cui sta lavorando, ne ha aggiunto anche un altro. L'influencer, infatti, è impegnata sul set di una nuova serie televisiva di cui non ha ancora svelato i particolari, si sa solamente che lei interpreterà il ruolo di Suor Gertrude. Guendalina, per annunciarlo ai suoi fan su Instagram, ha pubblicato una serie di nuove foto in cui indossa l'abito religioso e, a corredo delle immagini, ha scritto: «Guendalina, tu sarai Suor Maria Gertrude! Io???? Dai è uno scherzo??».

Il post ha collezionato subito moltissimi like e altrettanti commenti tra cui anche quello del sempre presente fidanzato, Federico Perna: «Oddio suor Cuore, è una delle tantissime versioni del mio Cuore che più amo in assoluto, sei tutto per me, Ti amo da morire... ah dimenticavo, penso che al mondo suora o non suora non esiste niente di più bello di te! Prega per me!».

I commenti dei fan

I fan di Guendalina Tavassi non vedono l'ora di scoprire altre novità in merito alla nuova serie di cui lei sarà protagonista e, intanto, commentano così: «Tutto puoi fare con quelle labbra, ma la SUORA no, ti prego», «No vabbè...

