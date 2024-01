Guendalina Tavassi, la figlia e le raccomandazioni non ascoltate: «I genitori portano sfiga»

di Redazione web

Guendalina Tavassi si diverte molto durante il giorno insieme al compagno Federico Perna, ormai conosciuto da tutti come "Cuore" e ai suoi bambini più piccoli, Salvatore e Chloe. Proprio quest'ultima è la protagonista di una delle ultime storie pubblicate dall'influencer romana che, come sempre ha fatto sorridere i suoi milioni di follower. Ecco cos'è successo a Guendalina e alla sua bambina.

La storia Instagram di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi ha spiegato ai suoi fan il motivo per cui, secondo lei, sua figlia Chloe non avrebbe dovuto indossare gli stivaletti due numeri più grandi del suo. L'ex gieffina ha fotografato le scarpe della bambina: la suola si è completamente scollata. Quindi, l'influencer ha scritto: «Breve storia triste. Stamattina, prima di andare a scuola, Chloe decide di mettersi degli stivaletti con platform più grandi di due numeri. Le avevo detto "Chloe non metterteli perché ti stanno grandi e se prendi una storta, cadi, ti rompi una caviglia, una gamba o, ancora peggio, li rompi entrambi e io non ho voglia di andare all'ospedale!". Lei mi ha risposto: "No, voglio metterli lo stesso". Ha messo gli stivali e questo è il risultato... morale: i genitori portano sfiga».

La clinica Flowers

Guendalina Tavassi è da poco tornata dal suo viaggio a Istanbul, in Turchia, dove ha aperto la sua clinica "Flowers Clinic" in cui medici specializzati effettuano interventi di chirurgia estetica.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA