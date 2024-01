Guendalina Tavassi cura la tristezza al centro estetico. Ma ecco l'imprevisto: «Le mie cinesi come Belen, non ci facciamo mancare nulla»

di Redazione web

Guendalina Tavassi è molto attiva sui propri profili social e, in questi giorni, ha spesso raccontato ai suoi follower i suoi nuovi progetti lavorativi: dalla serie tv in cui interpreta una suora, alla presentazione del suo libro in televisione, che si intitola "Dietro a quel sorriso". L'ex gieffina, tuttavia, riporta sui social anche diverse "scene di vita quotidiana", ad esempio, quando è dal parrucchiere o a farsi le unghie e, proprio nel negozio di estetica, ha paragonato le dipendenti a Belen Rodriguez.

La storia Instagram di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram varie storie in cui spiega che, nonostante non stia attraversando un periodo facile, anche se non ha svelato di cosa si tratti, affronta tutto con il suo solito sorriso e sui social cerca di portare meno negatività possibile. Quindi, quale miglior metodo per risollevare l'umore, se non con dei trattamenti di bellezza? L'ex gieffina, prima si reca dal parrucchiere e, poi, dalle sue "cinesine" (come le chiama lei) di fiducia che le sistemano sempre la manicure. Proprio mentre c'era Guendalina, il negozio di estetica si è mezzo allagato quindi le dipendenti si sono rimboccate le maniche. Nel video si vedono infatti le ragazze che spazzano e raccolgono l'acqua dal pavimento con l'aiuto del mocio. L'influencer le ha paragonate a Belen che, proprio alcuni giorni fa, insieme alla famiglia, si è ritrovata in mezzo a una tempesta tropicale e ha dovuto spazzare flotti d'acqua dal pavimento di casa in Argentina. Guendalina ha scritto: «Le mie cinesi come Belen, non ci siamo fatte mancare nulla... abbiamo anche l'allagamento cinese».

Il cagnolino combina guai

Guendalina Tavassi, inoltre, qualche giorno fa, ha presentato ai suoi follower il nuovo arrivato in casa: un chihuahua cucciolo bianco e nero che è coccolato da tutta la famiglia. Nelle scorse ore, l'ex gieffina ha pubblicato una storia in cui il cagnolino stringe tra i denti un pezzetto di carta strappato dal quaderno del figlio Salvatore e, quindi, scrive: «Quando a scuola dicevi "Maestra, il cane mi ha mangiato i compiti" e lei non ti credeva...

