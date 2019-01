Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A presentare al pubblico dei social la sua nuova fidanzata non è, ma la ex. L’ex tronista di “Uomini e donne” e l’ex gieffina infatti hanno avuto una relazione da cui è nata la figlia Chloe e poi hanno separato le loro strade, con Interrante che aveva velocemente ritrovato l’amore a fianco di Francesca De André.Il tempo è passato e i due devono aver trovato una buona intesa post separazione con figlia dato che Guendalina frequenta l’attuale fidanzata del suo ex e ha postato una sua foto su Instagram con tanto di didascalia di presentazione. Dal social della Canessa infatti ha postato uno scatto che la vede assieme all’attrice Stefania Marchionna seguita da “Reborn: la complicità, la comprensione, l’amicizia, l’amore, l’unione che ho sempre desiderato! Finalmente arrivata con Stefania Marchionna. Sono pienamente felice di vedere mia figlia con una donna degna di “sostituirmi” con il suo papà”.