Guenda Goria futura mamma, svela il nome del bebè in arrivo: «Ecco come vorremmo chiamarlo»

di Cristina Siciliano

Guenda Goria è incinta. L'annuncio di quanche giorno fa della figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta è stato definito un vero e proprio miracolo. L'attrice, insieme al suo compagno Mirko Granciatano, ha dato la lieta notizia durante il programma televisivo La volta buona. «Sono un po' emozionata perché è stato un traguardo che per me è un miracolo - ha spiegato Guenda -. Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli», ha sottolineato la 35enne tra le lacrime. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria sta vivendo questa gravidanza intensamente e proprio nelle ultime ore ha rivelato che ha già scelto i nomi.

Le ipotesi

«Abbiamo individuato alcuni nomi epici se dovesse nascere maschietto: Enea, Ulisse, Paride ci piacciono molto - ha spiegato Guenda Goria a Novella 2000 -.

Cosa è successo a Guenda Goria

Prima la diagnosi di endometriosi poi la rimozione di una cisti e infine il dramma di una gravidanza extrauterina che ha reso doverosa l'asportazione di una tuba. Da lì la brutta notizia: non avrebbe potuto concepire figli spostaneamente. Oggi la notizia dell'attesa di un figlio rappresenta un momento speciale nella vita di Guenda che desidera diventare mamma più di qualsiasi altra cosa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Gennaio 2024, 22:12

