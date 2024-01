Maria Teresa Ruta diventa nonna: «Dopo l'endometriosi e la gravidanza extrauterina la mia Guenda è incinta: è un sogno»

Guenda Goria è incinta e diventerà presto mamma. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria lo ha annunciato durante un'intervista in televisione a cui ha partecipato insieme al suo futuro marito Mirko Grancitano. «Sono emozionata perché è stato un traguardo, per me è un miracolo - ha sottolineato Guenda -. Oggi siamo in tre». Di conseguenza, nelle ultime ore, anche Maria Teresa Ruta, mamma della 34enne ha deciso di lasciare un messaggio ai suoi follower su Instagram, per commentare questo splendido momento che sta vivendo insieme a sua figlia.