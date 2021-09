Grande Fratello Vip, la “paura” di Tommaso Eletti: «Nella casa non vorrei trovare…». E arriva il monito dalla ex

Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip. Tommaso Eletti, protagonista di Temptation Island 2021 assieme alla ex fidanzata Valentina Nulli, è pronto ad entrare nel reality diretto da Alfonso Signorini e l’annuncio della sua partecipazione ha fatto nascere più di una polemica. Prima di far parte dei reclusi Tommaso ha confessato quale vip non vorrebbe nella casa con lui.

Grande Fratello Vip, la “paura” di Tommaso Eletti

Tommaso Eletti, pronto a entrare al Grande Fratello Vip, ha confessato in un'intervista all'account ufficiale della trasmissione che all’interno della casa non vorrebbe incontrare un’altra celebre ex gieffina, Guendalina Tavassi. Proprio Guendalina, durante la partecipazione di Tommaso al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, aveva raccontato di averlo già conosciuto via social, dato che era stato un suo accanito hater.

Guendalina Tavassi (Instagram)

Nell’intervista Tommaso Eletti, vista l'esperienza a Temptation Island, ha anche confessato che non entra in gioco in cerca d’amore: «Mi sono appena lasciato con la mia ragazza – ha svelato - ero molto innamorato. Non credo riuscirò ad innamorarmi così. Però l’amore non si cerca, arriva da solo e se arriva non è che lo rifiuto».

Nel mentre a dire la sua dal social anche la ex Valentina Nulli, non troppo contenta della sua partecipazione al reality: «Prima o poi - ha fatto sapere ai follower - qualcuno dovrà fare i conti con se stesso».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA