GFVip 2020, Andrea Montovoli: «Caduto, pagato, lavorato duro. Racconterò il carcere in un libro»

Dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip 2020, reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini, Andrea Montovoli vuole raccontare il suo passato, compresa la dura esperienza vissuta in carcere, in un libro di prossima pubblicazione.

Leggi anche > Melissa Satta, furia social contro le critiche



Già durante la sua partecipazione al reality aveva svelato in parte quello che gli era accaduto, ma ora ha intenzione di farsi conoscere la meglio: “Presto, in un libro che sto scrivendo – ha raccontato in un’intervista a “Gente” - vi farò capire chi sono davvero. Uno che è caduto, ha pagato, lavorato sodo ed è riuscito a rialzarsi”.

Approfitterà della reclusione data dal Coronavirus per scrivere (“Non è un momento facile, ma non dobbiamo lasciarci abbattere.



Credo che approfitterò di questo periodo a casa per concentrarmi sulla scrittura”) e d'altronde non si discosta troppo all’atto pratico con l’isolamento del GF: “A me questa esperienza ha segnato la vita. E il fatto di essere rinchiusi in un reality, senza contatti con l’esterno, me l’ha ha fatta riaffiorare. Di colpo mi sono tornati in mente pensieri e ricordi di quella fase tristissima. E ho sentito il bisogno di esternare quel dolore”.



E’ fidanzato e in futuro vorrebbe metter su famiglia: “Mi piacerebbe creare una famiglia tutta mia, poter essere d’esempio ai figli, trasmettere i valori che mi sono stati dati. Condividere avventure e disavventure, insegnare loro che nella vita è importante essere felici”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Marzo 2020, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA