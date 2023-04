Giulia Salemi regala lecca-lecca in aereo, ecco il motivo. Ma i fan si dividono

di Redazione Web

Giulia Salemi nelle ultime ore è stata ripresa da alcune sue fan mentre regalava lecca-lecca (Chupa Chups) in aereo. «Qualcuno mangia chupa-chups?? Chi li vuole?», ha esordito la Salemi. L'influencer, con questo piccolo e semplice gesto ha emozionato una parte dei suoi numerosissimi follower. Un gesto che non è passato inosservato, tant'è che tantissimi sono stati anche commenti. Ma c'è anche chi non ha apprezzato.

Il gesto di Giulia Salemi

Nonostante il gesto di Giulia sia stato in buona fede, il parere degli utenti si divide in due parti: c'è chi pensa che sia dolcissima e chi invece, che sia sempre "protagonista". Naturalmente ogni opinione è soggettiva, ma i commenti dei follower fanno sempre rumore. «Ma quanto è bella, davvero fantastica». E ancora: «Ma perché quando prendo io l'aereo non c'è mai una situazione del genere? Troppo simpatica, almeno qualcuno che strappa un sorriso in un giorno qualunque».

Mentre un altro utente: «Manie di protagonismo! La diva». E ancora: «Perché devi invadere la privacy altrui? Questa cosa mi urta», ha scritto un altro utente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Aprile 2023, 18:40

