Giulia De Lellis e il retroscena doloroso prima del coronavirus: «Ho stravolto la mia vita»

“Sfogliando la mia gallery ho trovato questo scatto fatto poco prima di ricevere una strana notizia. Non dico brutta perché so che si risolverà .. Vi racconto una cosa..”, torna a parlare dai social Giulia De Lellis. Mentre impazzano le voci su un suo possibile ritorno con l’ex Andrea Damante dopo aver lasciato l’ex Andrea Iannone, la De Lellis racconta un evento che gli ha sconvolto la vita prima dello scoppio della pandemia coronavirus.

L’influencer ha raccontato tutto dal suo account instagram: “Prima di questo caos, sono scesa a Roma per stare vicino ad una persona a me molto cara – ha scritto sul social - che ha scoperto di avere un male da distruggere il prima possibile. È giovane, forte, così forte che siamo rimasti tutti spiazzati.. Sicuramente più forte di me! Ho sentito dire che non capirai mai determinante cose fino a che non succedono a te o a chi ti sta vicino, niente di più vero!”.



Questo l’ha fatto in qualche modo cambiare: “ Dopo aver metabolizzato quanto accaduto, ho stravolto la mia vita. Per assurdo grazie a lei ho scelto di non rimandare. Ho preso decisioni che non avrei mai pensato di prendere, ho fatto cose che non avrei mai creduto di fare, e sapete che c’è ? Mi sento bene. Mi sento viva! È tutto troppo breve per accontentarsi. Anche questa situazione involontariamente lo dimostra.Fatelo oggi, fatelo ora.. Si ok da casa, ma fatelo comunque adesso! Qualsiasi cosa sia 🖤 Grazie tu 🌈 #andràtuttobene”.



