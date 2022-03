Giorgia Venturini incinta: aspetta una bambina, ecco come si chiamerà

Fiocco rosa per Giorgia Venturini. La conduttrice Mediaset di X Style, ex di Tiki Taka, ha rivelato alle pagine dell’ultimo numero di Chi di essere incinta già da cinque mesi. La gravidanza, finora è stata nascosta, ma con la crescita del pancino è diventata visibile a tutti.

«Non ho avuto nessun fastidio fisico. Psicologicamente sto iniziando a sentirla a adesso. Con i movimenti e i primi crampi invece, l’emozione sale e con lei anche la voglia di vederla» rivela Giorgia. Questa sarà la prima figlia per Venturini che avrebbe voluto regalare una nipotina alla mamma, venuta a mancare. Il destino ha voluto che la conduttrice abbia scoperto di essere incinta proprio nel giorno del compleanno della mamma: «Lei avrebbe voluto una nipotina e non credo sia un caso». È proprio in omaggio alla mamma, che ha scelto il nome della sua futura bambina: «Sole Tea. Sole perché è la vita e la mia passione. Tea come mia mamma».

Ma oltre alla gravidanza, in programma per Giorgia ci sono anche le nozze con il compagno Marco De Santis. Imprenditore nel campo della logistica e dei trasporti lontano dal mondo dei riflettori, è al suo fianco da qualche anno, «seppur con alti e bassi e le nostre crisi», confida Giorgia Venturini al settimanale. C’è già una data stabilita: il matrimonio si terrà il prossimo 19 giugno a Roma: «Matrimonio religioso e poi un ricevimento in una villa sull'Appia antica. Sarò una sposa con il pancione» racconta entusiasta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022, 22:16

