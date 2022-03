Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada, proposta di nozze da sogno: i dettagli del matrimonio

Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sposano. La modella ha accettato la proposta da favola del fidanzato calciatore e la coppia convolerà presto a nozze. La data del matrimonio è stata fissata per l'11 giugno, fra tre mesi, e già fervono i preparativi.

L'allestimento organizzato da Boateng.

Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sposano: la proposta da sogno

Il fidanzamento ufficiale è rimasto segreto fino all'ultimo, quando, pochi giorni fa, in occasione del compleanno di Boateng, Valentina Fradegrada non ha pubblicato alcune foto di coppia con un misterioso anello all'anulare. È bastato questo a scatenare la fantasia dei fan, confermata dal lieto annuncio di oggi. La modella infatti ha condiviso sui social il video con la proposta di nozze del compagno, fatta lo scorso 6 dicembre, svelando la data delle nozze.

Come ha rivelato la coppia durante un'intervista concessa a Vanity Fair, Kevin-Prince Boateng ha approfittato dell'assenza di Valentina, per organizzare tutti i preparativi. «L’ho organizzata come si deve. Complice l’assenza di Valentina, che stava traslocando da Como. In sei giorni ho chiamato il proprietario di un albergo, che è un amico, e abbiamo provveduto all’allestimento: dalle rose ai palloncini alle luci per la scritta 'Marry Me'».

Una sorpresa riuscita per Valentina Fradegrada, che insieme al futuro marito si è già messa all'opera per organizzare il matrimonio. Per il momento non sono noti i dettagli del grande evento, quello che è certo è che la coppia non si sposerà solo nella realtà, ma anche nel Metaverso. La coppia ha infatti affermato di aver già iniziato a preparare una collezione limitata di NFT, che permetteranno l'accesso esclusivo all'evento sulla piattaforma digitale.

Kevin-Prince Boateng, terzo matrimonio per il calciatore

Una trovata davvero originale per Boateng, che l'11 giugno convolerà a nozze per la terza volta. Il calciatore dell'Herta Berlino infatti nel 2007 ha sposato Jenny, tedesca di padre foggiano, che nel 2008 lo ha reso padre di un bambino, Jermaine-Prince, e da cui si è separata nel 2011. Mentre nel 2016 è convolato a nozze con Melissa Satta, dalla quale nel 2014 aveva avuto un figlio, Maddox Prince. La coppia si è separata nel 2020. La sua relazione con Valentina Fradegrada è iniziata nell'agosto 2021 e a novembre l'attaccante era già pronto per il grande passo, ma la modella ha preferito attendere qualche settimana prima di accettare la proposta.

