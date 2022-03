Luca Onestini, annuncio choc su Instagram: «Basta bugie»

Amori da reality... finiti. Il rapporto tra l'ex gieffino Luca Onestini e Cristina Porta, reality show spagnolo Secret Story, sarebbe giunto al capolinea. Nelle scorse ore, l’ex tronista di Uomini e Donne ha confermato le indiscrezioni sulla rottura tra lui e la fidanzata. Con una story Instagram molto dura, il bolognese ha accusato l’ormai ex di avere avuto atteggiamenti poco trasparenti. «Se la mia presenza disturba, io preferisco eliminare il disturbo. Sono in hotel da ieri, non per mia decisione. Sia chiaro. Devo sopportare che non mi risponda nemmeno al cellulare. E se lo fa è solo per dirmi di non tornare a casa quando era quello che volevo di più. Non ha tempo per rispondermi, ma per scrivere un tweet dicendo che si sente sola ha tempo» scrive Luca.

«Quando è stata lei che mi ha detto di non tornare a casa prima delle cinque per evitare di vedermi. Tutto questo mi fa molto male e non me lo merito. Basta bugie. Ieri abbiamo parlato e abbiamo deciso che non si può continuare così. Che ognuno segua la sua strada e che lo facciamo separatamente. Un bacio». Solo pochi giorni fa, l’ex tronista confidava ad alcuni giornalisti iberici di essere in un periodo non semplice con la fidanzata. E ora, la conferma.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022, 19:48

