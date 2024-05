Giorgia Soleri e l'endometriosi: «Esistono cose più gravi, ma non è una gara. Ogni tanto vorrei svegliarmi e non dover fare questa fatica»

di Serena De Santis

Giorgia Soleri, dopo un lungo periodo di silenzio, è tornata a parlare dell'endometriosi e del ritardo della sua diagnosi. Lo ha fatto pubblicando un post su Instagram, in cui si vede un promemoria che ricorda molto la grafica delle notifiche proposta dagli iPhone. Come se volesse ricordare ai propri follower, e a coloro che stanno affrontando la diagnosi della malattia, che c'è sempre una via di uscita dai momenti bui.

«È il sacrosanto diritto al lamento, quello che si prova quando esce la diagnosi - si legge - queste parole nascono come uno sfogo. Vi abbraccio sempre, non abbiamo molto. Ricordatevi che non siamo soli».

Il post pubblicato su Instagram

«Forse qualcuno penserà che stia facendo la vittima», inizia così una delle foto che l'influencer ed ex ragazza di Damiano dei Maneskin.

«Ci sono volte in cui trovare l'equilibrio è più semplice altre - come oggi - in cui basta un accenno per farmi sentire travolta e sopraffatta. Ma - continua il post - non c'è mai giorno in cui il mantenimento di questo equilibrio precario non richieda uno sforzo straordinario, talvolta sovraumano. Ecco, ogni tanto vorrei solo svegliarmi e non dover fare questa fatica (che ora mi appare insostenibile) per portare in giro il mio corpo nel mondo. So che esistono situazioni molto più gravi, spero che questo sfogo offenda le persone che le stanno vivendo. Ma questa non è una gara, è soltanto un modo per esprimere il proprio dolore».

Il ringraziamento ai fan

Sotto alle foto pubblicate, Giorgia Soleri ha voluto ringraziare i fan per la loro vicinanza: «Queste parole nascevano come uno sfogo, il sacrosanto diritto al lamento. Qualcuno le ha sentite sue e mi ha chiesto di condividerle. Questa è l’unica cosa che posso fare per rendere un po’ della premura, l’amore, i consigli che mi avete fatto arrivare ricordandomi che non sono sola. Non siamo soli. Mai».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA