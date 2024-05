Emma compie 40 anni: «14.610 giorni di amore e di 'che c***o me ne frega'»

di Redazione Web

«14.610 giorni di vita amore e di 'che c***o me ne frega'». Così ha commentato su Instagram il suo compleanno ieri Emma Marrone, nata il 25 maggio 1984 a Firenze ma originaria di Aradeo, in provincia di Lecce, nel Salento. Il post è correlato da foto della sua infanzia con il fratello Francesco, chiamato affettuosamente "Checco", e la mamma Maria Marchese.

Il messaggio del post di compleanno

«Siamo qua ad amarci ancora..e ancora..Nonostante tutto - prosegue -. Sì, facciamo sta festa e facciamola bene! Grazie Mamma adorata. Grazie Checco mio dolcissimo. Grazie a tutti voi». Nel post con le foto della festa Emma ha scritto nella didascalia: «14.610 e un giorno. Ubriaca d’amore e non solo. Grazie grazie grazie».

La data di nascita da cambiare su Wikipedia

Il numero "14.610" ha sostituito il "40" nelle candeline della sua torta perché Emma non gradisce ricordare la sua età. Infatti, ha detto ai suoi fan in un vocale sui social: «Buongiorno a tutti e inizio già a ringraziarvi per gli auguri, per l’amore, per l’affetto, bla bla.

«Anche voi smettetela di ricordarmelo ogni giorno - ha scritto Emma -, facciamo finta di niente perché io poi fondamentalmente si vede che ne dimostro 26, massimo 27. Quindi vi prego, il regalo più grande, andate su Wikipedia e cambiate tutti 'sti ca**o di numeri perché io non ho 40 anni. Ok? Non ho 40 anni».

L'infanzia di Emma

Il papà di Emma, Rosario, scomparso nel 2022, si è trasferito a Firenze per lavoro e la famiglia ha vissuto a Sesto Fiorentino fino ai sei anni della cantante. L'amore per la musica le è nato grazie a Rosario, musicista, che la inserì a soli nove anni nel suo gruppo Karadreon e in qualche occasione anche negli H2O.

La carriera



La sua carriera ha fatto il salto nel 2010 con la vittoria ad Amici. Emma ha partecipato quattro volte a Sanremo vincendolo nel 2012 con la canzone "Non è l'inferno". Ha recitato nel film "Gli anni più belli" di Gabriele Muccino e nella serie "A Casa tutti bene". In tv, è stata coach ad Amici e giudice a X Factor.

