Sacerdote stupra tre fratellini e confessa: «Mi sono intrufolato nella camera dei bambini per violentarli». Condannato a 17 anni

Ha approfittato di un invito a cena a casa di una coppia di parrocchiani per intrufolarsi di soppiatto nella camera di una bambina di nove anni e violentarla non appena si è addormentata. È stato questo ad aver incriminato Olivier de Scitivaux de Greische, un ex sacerdote di 64 anni, che è stato condannato a 17 anni di carcere per aver abusato sessualmente di almeno cinque minori.

Cosa è successo

I fatti sono accaduti tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, riporta Le Soir. Olivier de Scitivaux, al tempo, era un sacerdote della parrocchia di Orléans molto stimato dai praticanti. Si occupava anche del catechismo per i più piccoli, tanto da risultare simpatico agli occhi di molti genitori. Proprio una coppia, una volta, ha deciso di invitare il sacerdote a cena. Senza immaginare che, in quel modo, avrebbero messo in pericolo i loro tre bambini, oggi quarantenni, che al tempo avevano sette e nove anni.

Olivier de Scitivaux quella sera, con la scusa di andare in bagno, è andato in camera della più piccola e ha abusato di lei.

L'udienza

Dopo gli abusi, i tre fratellini hanno raccontato ai propri genitori cosa era successo e l'ex sacerdote (in questi anni ha deciso di rinunciare ai voti e di diventare laico) è stato denunciato nel '98. Il processo è, ancora oggi, in corso. Sabato 25 maggio, la corte di Loiret ha ascoltato le testimonianze dei tre fratelli, insieme ad altre persone che hanno denunciato l'uomo per aggressioni e violenze sessuali. Tutte le vittime hanno raccontato con dettaglio ciò che avevano subito.

Olivier de Scitivaux, davanti ai giudici, ha confermato tutto: «Sono stato io, confermo tutte le carezze, le parole, le aggressioni e le penetrazioni che hanno raccontato. Confesso anche i primi due stupri che ho fatto, nel 1982».

Dopo aver confessato, i giudici hanno condannato l'uomo a 17 anni di carcere. L'unico a opporsi è stato l'avvocato difensore dell'ex sacerdote, secondo il quale la condanna è stata troppo severa: «17 anni per un uomo che ha 64 anni sono troppi - ha dichiarato l'avvocato alla fine del processo - non ha più 37 anni e, alla fine della sua condanna, sarà troppo anziano per farsi una vita».

