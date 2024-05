Kendall Jenner e Bad Bunny di nuovo insieme? Cena romantica a Miami, galeotto fu il Met Gala

di Morgana Sgariglia

Romanticismo nell'aria per Kendall Jenner e Bad Bunny? Sembra proprio di sì. Venerdì sera gli ex fidanzati sono stati avvistati insieme a Miami in una steakhouse giapponese, Gekko, proprietà di Bad Bunny e David Grutman. Secondo un testimone oculare, la cena tra i due è durata un'ora e venti minuti ed è stata consumata in una sala vip. La modella e l'artista reggaeton portoricano hanno lasciato il ristorante dopo la mezzanotte e sembravano avere fretta.

Che cosa è successo

Kendall Jenner, 28 anni, e Bad Bunny, 30, erano vestiti casual, la prima con una canotta bianca e pantaloni a zampa d'elefante neri e il secondo con un completo tutto nero baggy con le cuffie infilate in testa.

La cena insieme arriva una settimana dopo che la modella ha assistito al concerto del cantante a Orlando in Florida (venerdì 17 maggio), che ha rinfocolato le voci secondo cui sono tornati insieme perché la modella era sorridente in una tribuna speciale del palazzetto dello sport Kia Center.

Prima di ciò, le star erano state viste trascorrere del tempo insieme all'afterparty del Met Gala di New York, in cui sedevano allo stesso tavolo.

La loro relazione

Jenner e Bunny sono usciti insieme per meno di un anno prima di separarsi nel dicembre 2023. La notizia della loro rottura è arrivata dopo che avevano trascorso il giorno del Ringraziamento separati.

Alcuni insider hanno rivelato alla rivista "Entertainment Tonight" che la loro relazione non è mai stata seria sin dall'inizio, anche perché in precedenza Bunny era stato in una lunga relazione con la modella e influencer Gabriela Berlinger.

Questo riavvicinamento, ha spiegato una fonte al sito di gossip Page Six, non significa che siano tornati insieme in modo esclusivo «ma c'è sicuramente ancora del feeling tra loro». A febbraio, la modella ha anche rivisto il suo ex Devin Booker, giocatore di basket, con cui era uscita tra il 2020 e il 2022.

