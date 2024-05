Leclerc incontra Fedez sullo yacht a Montecarlo, il rapper gli fa una promessa: «Carletto, se vinci...»

di Giuliano Cocco

Un salto dall'amico Fedez dopo la pole sul circuito di Montecarlo, poi lontano dalla movida del Principato per concentrarsi solo sulla gara di domenica. Charles Leclerc ha l'occasione per conquistare la sua prima vittoria sul circuito di casa sua. Nelle due occasioni in cui ha conquistato la pole position, fondamentale su questo tipo di tracciato, non era riuscito a capitalizzare. Il 26 maggio proverà a sfatare il tabù. E a dargli la spinta, tra i tanti tifosi della Ferrar, c'era anche il rapper, parcheggiato con lo yacht a pochi passi dal tracciato.

Chiara Ferragni e Fedez, l'amico Francesco Facchinetti: «Gli serve aiuto». Poi l'attacco al manager Fabio Maria Damato

L'incontro tra Fedez e Leclerc

Fedez è a Monaco insieme al socio Leonardo Maria Del Vecchio, con cui è in affari per una bevanda energetica sponsorizzata in alcune feste che si sono tenute in questi giorni a Montecarlo.

I due si sono già incontrati in passato e hanno un buon rapporto. Il pilota era stato anche ospite di Muschio Selvaggio, per una puntata speciale che si è tenuta al Mugello. In un'occasione si erano ritrovati a Ibiza, quando Fedez era in vacanza con l'ormai ex moglie Chiara Ferragni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Maggio 2024, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA