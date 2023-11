Giorgia Soleri: «Chirurgia estetica? Ho usato il botox». Poi svela dove ha preso il costume di Halloween: trovato in un sexy shop

di Redazione Web

Giorgia Soleri ha sorpreso i suoi fan con un costume di Halloween molto sexy. Quello da Catwoman è stato uno dei look dei vip più visti e apprezzati, purtroppo la sorpesa di Giorgia al mattino l'ha costretta a rimanere a letto in questi giorni.

Come molti altri, anche lei si è risvegliata con il naso attappato, mal di testa e starnuti a più non posso. «Ho fatto tre tamponi, non è Covid, ma sicuramente una brutta influenza» ha detto ai suoi fan. Per passare il tempo in compagnia, ha deciso di rispondeer ad alcune domande da parte dei suoi fan, aprendo un box.

Andiamo a leggere alcune risposte date.

Durante una noiosa giornata di pioggia a Roma, Giorgia Soleri ha deciso di sfruttare il momento e parlare con i suoi follower su Instagram, rispondendo ad alcune domande.

«Non so se possono considerarsi ritocchi estetici il laser per togliere un piccolo angioma vascolarizzato sulla punta del naso e il botox ai masseteri che però ha il solo scopo di rilassare il muscolo essendo costantemente contratto, non ha risvolti estetici. Sono gli unici "ritocchi" che ho fatto. In futuro vorrei provare a fare la biorivitalizzazione (che in parole molto povere è una bomba di idratazione per la pelle) ma non ho in programma al momento di fare ritocchi che modifichino i connotati, anche se solo minimamente», ha risposto l'attivista.

Il costume di Halloween

Tra le domande di fan, c'era anche chi le chiedeva del suo fantastico costume di Halloween.

«Il costume da Catwoman l'ho trovato in un sexy shop. Si trovano outfit meravigliosi, provare per credere!» ha detto Giorgia Soleri, sorprendendo i fan.

