Giorgia Soleri e l’amore: «Sono sempre stata una persona insicura...»

Giorgia Soleri non ha mai nascosto il rapporto speciale che la lega ai suoi follower. L'influencer e attivista si concede spesso a delle chiacchierate virtuali con i suoi fan, rispondendo a tutte le loro curiosità attraverso un box pubblicato nelle sue Instagram stories. Anche quelle più intime e profonde. E proprio nel corso di una recente sessione di domande su Instagram, l'attivista ha parlato ai suoi fan del suo pensiero sull'amore in modo onesto e sincero. L'attivista ha sottolineato di non avere il timore di «restare da sola».

Le parole di Giorgia Soleri

«Non mi preoccupa la possibilità di restare sola, anzi - ha sottolineato Giorgia Soleri nelle sue Instagram stories -.

L'influencer ha aggiunto: «Sono stata una persona insicura, convinta di doversi considerare fortunata solo perché amata (anche se in modi sbagliati, dolorosi, immaturi), certa di dover dimostrare costantemente di essere meritevole d'amore, disposta ad accettare mancanze di rispetto, a riempire le lacune dell'altra persona, a sopportare bugie, manipolazioni, rabbia, a lavorare sulla coppia da sola e per entrambe le persone. Riguardo a quella Giorgia con molta tenerezza vorrei abbracciarla forte e ricordarle il suo valore. Oggi sono decisamente più consapevole di chi sono e cosa voglio e l'autostima che ho costruito in questi anni è diventata forte e solida».

