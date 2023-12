Giorgia, disastri in cucina. Con il mestolo per pulire la lavastoviglie: «Una tragedia». IL VIDEO

di Cristina Siciliano

Disastri in cucina. Lo sanno bene Giorgia ed Emanuel Lo che nelle ultime ore hanno pubblicato un video, attraverso le loro Instagram stories, che non è passato inosservato ai loro fan. Si tratta di una ripresa con il cellulare molto divertente dove il coach di ballo di Amici ha commentato il «disastro» che Giorgia ha combinato in cucina. La cantante ha spiegato di aver accidentalmente messo il sapone per i piatti nella lavastoviglie al posto del detersivo specifico: ed è così che si è creato un pasticcio in cucina. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il video

Un'enorme massa di schiuma che sembra non finire mai. Emanuel Lo ha ripreso con un video Giorgia chinata sulla lavastoviglia aperta mentre in mano ha un mestolo con il quale cerca di svuotare un'enorme quantità di sapone che si trova all'interno della lavastoviglie. «Ragazzi vi mostro una cosa importante - ha sottolineato ironicamente Emanuel Lo -.

