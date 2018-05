Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale: le sue condizioni di salute

Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Sto benone»., in ospedale, contatta telefonicamente Barbara D’Urso per tranquillizzare, attraverso Domenica Live, il pubblico sulle sue condizioni di salute, dopo le molte illazioni che circolavano sul web sul suo stato.«Sono tranquilla e serena. Circolano le voci di chi non sa e non si stanca di parlare. Io rappresento ancora l'Italia nel mondo e vengo trattata in un certo modo, solo nel mio Paese mi trattano così. Sono in ospedale perché devo fare un check up ogni sei mesi/un anno. Sto bene. Faccio le corna. Basta con i gossip, non sono per me».Poi, l'invito: «Barbara, ricordati di venire al mio compleanno!».Il 4 luglio la diva compirà 91 anni.