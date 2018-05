Gina Lollobrigida malata in ospedale dopo il raggiro? Pomeriggio 5 riporta le parole dell'attrice

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

gravemente malata in? Queste sono le voci che da qualche tempo stanno circolando in rete ma l'attrice ha voluto comunicare quello che le è successo negli ultimi mesi con un comunicato a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso ha raccontato quello che è accaduto a Gina, dalle accuse di truffa al suo manager al presunto malore.L'attrice 91enne sarebbe stata dichiarata incapace di intendere e volere dopo che il suo fidato manager, Andrea Pizzolla, è stato indagato per presunta truffa. L'uomo avrebbe convinto la Lollobrigida a farsi intestare diversi beni, approfittando del suo stato definito dai giudici "consono alla sua età". Una storia rimbalzata su tutti i giornali e sulla quale le autorità competenti stanno indagando. Secondo alcuni però questo avrebbe scosso Gina fino a causarle un grave malore.La Lollobrigida smentisce tutto e la D'Urso in diretta legge le sue parole: «Come periodicamente avviene Gina si sta sottoponendo a controlli medici di routine. Andrea Piazzolla non può rilasciare dichiarazioni perché indagato, ma esprime la massima fiducia nella giustizia». Smentito quindi il malore, mentre la posizione di Pizzolla resta nelle mani degli inquirenti.