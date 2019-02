Gigi Buffon compie 41 anni, festa di compleanno con Ilaria D'Amico e la famiglia allargata

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gigi Buffon compie 41 anni e festeggia assieme a Ilaria d’amico e la sua famiglia allargata. Gigi, come riportato da Leggo.it, è passato dalla Juventus al Paris Saint Germain ma per il suo compleanno ha lasciato Parigi ed è tornato a Milano per trascorrere il tempo assieme ai suoi cari.Il calciatore, nato il 28 gennaio 1978, ha portato tutti a pranzo fuori e per l’occasione, come dimostrano le foto pubblicate da “Diva e donna”, si è anche dotato di un pulmino. Gigi e la compagnia Ilaria d’Amico infatti sono stati accompagnati dal figlio Leopoldo Mattia e Pietro, nato dalla passata relazione della conduttrice con l’ex Rocco Attisani. Non mancano la mamma di Gigi, Maria Stella e Louis Thomas e David Lee, figli di Buffon e dell'ex moglie, la modella Alena Seredova.