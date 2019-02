Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Uscivo con».è finita nel dramma della povertà e della depressione. Vive in strada a Barcellona. Oggi ha 57 anni e per colpa del marito è finita in bancarotta che si è indebitato per degli affari andati male e ha pagato tutto con i suoi soldi. È più volte finita sulla copertina di Vogue ed è stato il volto di numerose campagne di alto profilo, per Yves Saint Lauren ad esempio., aveva diretto campagne con Linda Evangelista ed«Ho lavorato per tutte le riviste, sono stata amata da tutti - racconta Nastasia Urbano al periodico El Periodico -, per tre o quattro anni. Cenavo un giorno con Jack Nicholson, il giorno seguente con Andy Warhol o con Roman Polanski. Ero invitata alle feste con Melanie Griffith, Don Johnson e Simon & Garfunkel».L'ex modella racconta anche l'aneddoto del matrimonio di Madonna, alla quale era stata invitata. «Stavo per andare al matrimonio di Madonna con Sean Penn - dice - perché io e David Keith uscivamo insieme. Ma quel giorno ci siamo alzati con una sbornia terribile e non riuscivamo ad alzarci. Avevo tutto, vivevo come una regina».Il suo ex marito e padre dei suoi figli l'ha lasciata con «nient'altro che i vestiti sulla schiena», spiega. «, il resto è stato orribile. Ha pagato tutto con i miei soldi. Solo due giorni dopo averlo conosciuto, voleva che comprassi una BMW e io, come una pazza, ho firmato un assegno. Ero innamorata».Nastasia Urbano ora soffre di depressione: «Voglio che i miei figli mi vedano bene. Voglio recuperarmi come persona così che i miei figli possano essere fieri di me».