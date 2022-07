Gf Vip, Soleil e le polemiche per la festa di compleanno: «Che fake!». Cosa ha detto

Ancora polemiche sulla festa organizzata da Soleil Sorge per il suo 28° compleanno. L’influencer italo-statunitense è finita nel mirino delle polemiche per non aver invitato alcuni ex gieffini che hanno condiviso con lei l’esperienza nel reality. E ora, è lei stessa ad intervenire in merito. Già attraverso il proprio profilo Twitter, Soleil aveva tentato di rispondere, condividendo un collage di alcuni post dedicati a lei e pubblicati sul profilo Instagram The Pipol.

Ogni foto faceva riferimento ad alcune dichiarazioni riportate dagli ex vipponi della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Tra di loro, a lanciare frecciatine nei confronti della bionda influencer sono stati Miriana Trevisan, che ha confessato di non essere neanche a conoscenza che fosse il compleanno di Sorge, ma anche Alex Belli e Gianluca Costantino.

Al contrario, a prendere parte all’evento, oltre alla mamma Wendy Key, l’influencer si è mostrata in compagnia di Dayane Mello, Guenda Goria con il suo Mirko Gancitato e il padre Amedeo Goria. Immancabili anche Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, intervenuto in veste di dj, e il misterioso fidanzato Carlo. Insomma, in molti sarebbero stati tagliati fuori dall’esclusivo party, che si è tenuto in Puglia. Dopo un silenzio durato un paio di giorni, Soleil Sorge ha risposto ai vari dubbi manifestati sul web.

Come riporta Blogtivvu, la 28enne ha replicato su Instagram: «Siete ufficialmente tutti invitati. Rido soprattutto perché non avrei mai potuto immaginare che al mio compleanno potesse scoppiare un invitation gate. No comment… alcune dichiarazioni sono veramente allucinanti ma soprattutto fake. D’altronde, c’è chi non vede l’ora di cavalcare la qualunque per poter far parlare di sé ma il mondo è bello perché è vario. Ho invitato i miei amici più cari, molti non potevano esserci e alcuni mi avrebbe fatto piacere invitarli ma ho deciso di fare una festa molto intima».

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Luglio 2022, 20:38

