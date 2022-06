Gf Vip, Alfonso Signorini e Soleil Sorge ai ferri corti: cosa sta succedendo

Tra Alfonso Signorini e Soleil Sorge scoppia la "guerra". Secondo molti rumors tra il conduttore del Grande Fratello Vip e l'influencer italo americana il rapporto sarebbe ai ferri corti. A scatenare il gossip ci ha pensato l'assenza dell'ex gieffina dal viaggio a Mykonos organizzato da alcuni concorrenti dell'ultima edizione del reality. Un'assenza pesante che ha insospettito molti fan.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge si è resa protagonista del triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran che ha appassionato per mesi milioni di italiani. Un rapporto all'insegna dell'amore libero dal quale, però, spesso è sembrata pronta a sottrarsi dopo aver compreso la portata della risonanza mediatica della spinosa questione. Soleil si è avvicinata ad Alex, per poi rinnegare ogni cosa e parlare di amicizia, ammettendo infine che l’attore l’ha ingannata per renderla protagonista di tutto ciò, anche se il pubblico ha sempre giudicato entrambi colpevoli.

Se da una parte si è creduto che Alex Belli fosse l’ideatore di questa trovata trash, dall’altra Soleil Sorge ha tratto beneficio dalla questione, vedendo crescere la sua popolarità e ricevendo nuove offerte lavorative dopo la sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia.

E proprio dal rapporto a tre sembra siano partiti i dissapori tra Soleil Sorge e Alfonso Signorini. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, Soleil non sembra aver apprezzato il continuo insistere sull'argomento del triangolo amoroso. Il compito del conduttore era creare share e interesse, ma questo suo atteggiamento pare abbia offeso terribilmente la Sorge.

Ed è per questo che, dalla fine del reality show, Soleil Sorge ha preso totalmente le distanze dal presentatore una volta uscita dal loft di Cinecittà. A conferma del pettegolezzo ci sarebbe l’ultimo viaggio organizzato da Signorini a Mykonos con alcuni ex gieffini, tra cui le sorelle Selassié, Gianluca Costantino, Alex Belli e Delia Duran.

Nella splendida isola greca sono approdati un po’ tutti tranne Soleil, che si è tenuta ben lontana dalla comitiva, forse proprio alla luce della silenziosa querelle che ha ingaggiato con Alfonso Signorini, che ha lasciato i fan del Grande Fratello Vip senza parole.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Giugno 2022, 20:05

