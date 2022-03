Gf Vip, le pagelle di Soleil Sorge: «Katia Ricciarelli la più vera, delusa dalle Selassié»

A due settimane dalla fine del programma, Soleil Sorge torna a parlare del Gf Vip e si leva qualche sassolino dalla scarpa. L'ex concorrente, oggi giudice de 'La Pupa e il Secchione Show', ricorda i mesi trascorsi al reality e le amicizie allacciate durante la permanenza nella Casa.

Soleil Sorge. Ufficio Stampa Endemol Shine

Tempo di bilanci per Soleil Sorge che in un'intervista a Chi riflette su come il programma l'abbia aiutata a conoscere anche nuovi lati di sé. «Con questo Gf Vip ho capito che non posso essere sempre compresa dagli altri. Però ho scoperto anche un mio lato divertente, ero la prima a fare festa e coinvolgere tutti».

La gieffina ha poi voluto dire la propria su alcuni compagni di avventure. Dopo avere confermato la propria simpatia per Katia Ricciarelli – «la concorrente più vera. Noi due eravamo un po' come zia e nipote» – Soleil ha espresso la propria opinione sulle Selassié. «Cosa penso delle tre principesse? Mi è piaciuta la fragilità di Lulù, si è aperta molto e fa tanta tenerezza anche il suo essere un po' un fumetto. Jessica l'ho apprezzata davvero molto nella sua scoperta di se stessa, nell'iniziare finalmente ad apprezzarsi. E infatti poi ha anche vinto».

Katia Ricciarelli. Ufficio Stampa Endemol Shine

«Con me sono state carine, affettuose, dolci» nonostante il bel legame, nessuna di loro l'ha poi difesa una volta uscite dalla Casa. «Mi è dispiaciuto vedere che Clarissa non abbia speso belle parole nei miei confronti e nemmeno Jessica e Lulù. Credo invece di aver sempre dato qualcosa di buono a loro tre». Un po' di amarezza che la Sorge ha cercato di stemperare ricordando «il miglior attore di questa edizione» ossia Alex Belli. Discusso compagno di avventure, con lui Soleil ha stretto un'amicizia artistica in questi mesi. «Diciamo che lui recita così tanto che poi è come se non recitasse affatto».

