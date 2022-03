Ilary Blasi e Francesco Totti, la rivelazione: «Matrimonio in crisi? Ecco com'è nato quel presunto scoop»

Ilary Blasi, alla guida della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, torna a parlare della presenta crisi con il marito Francesco Totti e del motivo per cui, secondo lei, sarebbe nato il falso scoop.

Ilary Blasi e la "crisi" con Francesco Totti

Ilary Blasi è tornata alla conduzione dell’Isola dei Famosi accompagnata dalle voci si una sua presunta crisi con il marito Francesco Totti. Un gossip che, stando a quando dichiarato da Ilary, sarebbe nato proprio a causa della notorietà dell’ex capitano della Roma: «Ho letto… Perché quelle cose lì sui giornali io le ho lette insieme a voi - ha spiegato la conduttrice in un’intervista a “Chi” - E, francamente, non abbiamo capito perché sono state dette e scritte. Anche in 20 anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero notizie su crisi e cose del genere. Perché? Ma perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta. Erano i primi giorni di guerra in Ucraina e i giornali parlavano di me e Francesco. Forse è stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto. Ma che cosa hai? Che sai? Vivete con noi? Però vale tutto, vale la mia parola contro la tua».

La tardiva reazione

La reazione ai pettegolezzi è arrivata quando la notizia circolava da tempo: «Ogni volta ti devi mettere a fare le smentite? Ma tanto ricapiterà. Hanno ripreso cose che… Per dirne una, nelle interviste spesso ho detto: “Nella vita non si sa mai, può succedere di tutto”. E allora? Prova qualcosa? Come pure quando hanno scritto che non c’ero al compleanno di Francesco. Non avevo pubblicato la foto. E quindi? Che poi il giorno dopo siamo andati a Parigi. Ma di che cosa stiamo parlando? Per creare il caso mediatico è stato mischiato tutto su cose aleatorie, ma se hanno una soffiata vera, se ce l’hanno, guardi, si vede. E poi, che parlino di cose più importanti».

